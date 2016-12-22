Власти Челябинской области поспорили с Кудриным о состоянии региона

В аппарате губернатора Челябинской области не согласились с выводами Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, который зафиксировал социально-экономическую и политическую напряженность в регионе

Алексей Кудрин (Фото: Николай Асмоловский для РБК)

В аппарате губернатора Челябинской области не согласились с выводами экспертов Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина о повышенной политической напряженности в регионе, следует из письменного ответа замглавы аппарата Дмитрия Федечкина на запрос РБК.

Ранее во вторник Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах. В частности, в среднюю зону риска попали Челябинская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская и Тверская области, а также Москва, Дагестан, Чувашия и Алтайский край.

«Возможно, это эхо достаточно жесткой выборной кампании в Думу в 2016 году, потому что некоторым ее участникам потребовалось достаточно продолжительное время для того, чтобы смириться с поражением. Кроме того, в регионе была зафиксирована попытка перевести многолетний экологический протест из общественной плоскости в политическую», — утверждает Федечкин. Он отметил, что появление политических лозунгов отрицательно отразилось на количестве участников протестных акций.

По его словам, в регионе нет конфликтов. «Есть нескромное количество уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, входивших в команду предыдущего губернатора, это оказывает влияние на общий фон. Но являются ли они элитными конфликтами — большой вопрос», — считает замруководителя аппарата губернатора.

Он уточнил, что с некоторыми выводами экспертов Кудрина все-таки можно согласиться. В частности, чиновник отметил, что из-за экономических факторов область действительно находилась в зоне риска.

«Давно подмеченный тренд: регион «проседает» более существенно на фоне общероссийских показателей в кризисный период. Но и восстановление экономики идет более высокими темпами, чем в среднем по стране. Так, индекс промпроизводства неуклонно падал начиная с 2014 года, а этот фактор, безусловно, не может оставаться незамеченным. Однако в 2017 году отмечен рост индекса промышленного производства, который составляет +4,8% (январь—сентябрь 2017 года к январю—сентябрю 2016 года), а это в два раза выше общероссийских показателей», — сообщил Федечкин. Он добавил, что сегодня индекс производства продолжает расти.

РБК направил запрос во все регионы, упомянутые экспертами Кудрина.