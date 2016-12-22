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Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать правительство
Политика, 18:16
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Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать правительство

Президент Чехии Милош Земан поручил миллиардеру Андрею Бабишу (Forbes оценил его состояние в $4 млрд), чья партия ANO выиграла парламентские выборы, сформировать правительство. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает чешская радиостанция Irozhlas.

«У моего решения есть четыре причины. Первое и самое главное — что он является победителем на выборах с большим отрывом. Во-вторых, Бабиш — успешный предприниматель, чьи компании платят налоги в Чешской Республике. В-третьих, это его политика, которая построила сильное и успешное движение [ANO]. И, в-четвертых, это успешный министр финансов, который уравновесил бюджет страны», — сказал Земан.

Сам Андрей Бабиш сказал, что для него решение президента стало «большим днем». Миллиардер намерен сформировать «правительство меньшинства», поскольку, по его словам, парламент не настроен создавать коалиционное правительство совместно с партией ANO.

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«Поэтому мы будем пытаться создать правительство меньшинства, и мы будем пытаться убедить депутатов принять нашу программу. Правительство должно включать в себя не только политиков, но и экспертов, которые могут немедленно начать работать», — добавил он.

Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша 22 октября. При этом после проведения выборов занявшая второе место партия «Гражданские демократы» отказалась от коалиции с ANO и решила занять место в оппозиции. С аналогичным заявлением выступили и правоцентристские STAN и TOP09. Их представители утверждают, что Бабиш является «угрозой для демократии».

Теги: Чехия , Андрей Бабиш
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