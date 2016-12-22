Российско-китайский инвестфонд вложился в технологию распознавания лиц

Китайский разработчик системы распознавания лиц — Megvii Inc привлек около $460 млн от Российско-китайского фонда и партнеров. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки, сообщает Bloomberg.

Пекинская компания Face++ также привлекла инвестиции Ant Financial, принадлежащей Alibaba, корейского конгломерата SK Grou и государственного венчурного фонда Китая. По словам источника издания, допфинансирование повысит стоимость стартапа до $1 млрд.

«Сделка может быть объявлена уже во вторник», — пояснил собеседник Bloomberg.

Технология распознавания лиц вызвала интерес со стороны государственных органов Китая, которые хотят с помощью технологии предупреждать преступления и «угрозы для социальной стабильности». Само программное обеспечение Megvii сканирует лицо и прогоняет полученное изображение через базу данных Министерства общественной безопасности, взятой из файлов идентификации на 1,3 млрд китайцев.

В Megvii отказались от комментариев Bloomberg. Пресс-секретарь Ant Financial ответила агентству, что не сможет оперативно предоставить комментарий.