Аксенов заявил об ожидаемом дефиците электроэнергии в Крыму до 300 МВт

Республика Крым предстоящей зимой может испытывать «небольшой дефицит» электроэнергии для промышленных и коммерческих предприятий, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Этот дефицит может быть от 200 до 300 МВт в пики нагрузки», — уточнил он. «Но у «Крымэнерго» график ограничений [энергоснабжения], связанный с работой коммерческого сектора, уже сформирован и будет воплощен в жизнь», — отметил Аксенов. Он подчеркнул, что дефицит электроэнергии не затронет жилой сектор и соцобъекты на полуострове. «Жилому фонду ничего не угрожает, как и социальным объектам — здравоохранения, образования. Для них никаких проблем нет», — заверил глава Крыма.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, в свою очередь, заявил, что в Крыму зимой планируется «дефицит [электрической] мощности в размере 120 МВт». При этом, по его словам, в самый пиковый период потребление может достигнуть 1467 МВт. «Такого потребления еще в Крыму не было», — подчеркнул Белик.

Аксенов также сообщил, что на полуостров с материковой части России прибыли четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС), которые должны покрыть существующий энергодефицит в Крыму. В настоящее время собственная генерация региона дает около 400 МВт, планируется увеличить показатель вдвое, пишет ТАСС. Полную энергетическую независимость Крыма должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Севастополе и в Симферополе общей мощностью 940 МВт, отмечает агентство.