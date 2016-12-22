В центре Таллина полиция застрелила размахивавшего ножами мужчину

В центре Таллина на площади Вабадузе полиция застрелила мужчину, пугавшего прохожих двумя ножами. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.ee.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что мужчина был бос и размахивал ножами. Полицейские приказали ему положить оружие на землю, а когда он не подчинился, сделали три предупредительных выстрела. Мужчина побежал в сторону сотрудников правопорядка, после чего они выстрелили в него. Мужчину доставили в больницу, где он позднее скончался от ран.

Уточняется, что полицейские и прохожие не пострадали.

В октябре в Ингушетии полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом. Мужчина наехал на сотрудника правоохранительных органов, находившегося на посту ДПС на федеральной трассе «Кавказ», после чего он покинул салон машины и набросился на сотрудников полиции, ранив их. Нападавшего убили ответным огнем.