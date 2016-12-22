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Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года
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Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года
Политика, 14:39
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Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года

Во вторник, 31 октября, в Москве был побит рекорд минимального значения атмосферного давления, установленный в 1970 году. Об этом  РБК заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, начиная с воскресенья погоду в столичном регионе определяет очень глубокий атлантический циклон, и именно с ним связаны три подряд рекорда минимальных значений атмосферного давления.

«Сегодня атмосферное давление достигало 718 мм ртутного столба, но пока что атмосферное давление продолжает понижаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известна лишь в конце суток. Но уже сейчас понятно, что прежний рекорд, который наблюдался в 1970 году, уже перекрыт. В последующие дни атмосферное давление начнет постепенно повышаться», — рассказала Позднякова.

Ранее 31 октября столичный главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды в городе. В Москве и области ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Возможна гололедица, налипании мокрого снега, усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с.

В начале октября в столице атмосферное давление понизилось до минимума за последние десять лет — до 726 мм рт. ст. 

Теги: Москва , рекорд , минимум , атмосферное давление
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