На Киевском вокзале эвакуировали зал ожидания из-за угрозы взрыва

На Киевском вокзале эвакуировали один из залов ожидания из-за обнаружения подозрительного предмета, рассказал РБК пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий.

«Примерно в 10:20 мск сотрудниками полиции был обнаружен в зале ожидания №1 подозрительный предмет. Сотрудники полиции провели эвакуацию из зала ожидания №1. После этого проверили тот предмет, который показался им подозрительным. Это оказалась пейнтбольная граната. Этот предмет изъяли. Вокзал не эвакуировали, люди были эвакуированы только из того зала ожидания, где нашли этот предмет», — заявил Соцкий.

В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. «На график движения это никак не повлияло», — добавил Соцкий.

Как рассказал РБК очевидец Евгений, около 11:30 рядом с вокзалом стояли пожарные. «Я спросил: «Что-то горит?». Мне ответили, что кто-то снова балуется звонками [об угрозах взрыва]», — сказал он.

В Москве 28 октября из-за сообщений об угрозе взрыва полиция проверила торговые центры «Водный», «Афимолл Сити», «Трамплин» и «Кунцево Плаза». Взрывные устройства обнаружены не были.

С сентября по России идет волна эвакуаций из-за анонимных звонков зданий, инфраструктурных объектов и мест массового скопления людей. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В начале октября директор службы Александр Бортников заявил, что в «телефонном терроризме» подозреваются четверо россиян, находящихся за границей.



