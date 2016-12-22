Суд не дал Басте оспорить приговор за оскорбление Децла

Ростовский областной суд отклонил ​апелляцию рэпера Василия Вакуленко (Баста) на приговор, обязывающий его выплатить 350 тыс. руб. по делу об оскорблениях в Twitter своего коллеги — Кирилла Толмацкого (Децл). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции (Октябрьского суда Ростова-на-Дону. — РБК) без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует судью агентство.

Децл подал первый иск против Басты в октябре 2016 года. Децл пожаловался на громкую музыку в клубе Басты «Газгольдер». В ответ Баста обозвал его в своем Twitter. Децл посчитал, что подобные высказывания «порочат его честь и достоинство, так как Twitter-аккаунт ответчика составляет 262 тыс. человек». В качестве компенсации морального ущерба он потребовал от Басты 1 млн руб.

В ноябре суд предложил сторонам заключить мировое соглашение, однако Баста отказался. В декабре Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Басту выплатить Децлу 50 тыс. руб.



В мае 2017 года Баста опубликовал в своем Twitter картинку, высмеивающую прическу Децла и отсылающую к предыдущему оскорблению. За этот пост Децл подал в июне четыре иска к Басте в Октябрьский суд Ростова-на-Дону. Общая сумма претензий достигла уже 4 млн руб. Децл вновь заявил, что в Twitter-аккаунте Басты «оскорбляется его честь и достоинство». В августе суд обязал Басту выплатить Децлу 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба. В сентябре Баста подал апелляционную жалобу на решение суда.