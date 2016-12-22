В ФРГ задержали 19-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта

В немецком городе Шверин полиция задержала 19-летнего сирийца Ямена А. по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает издание T-Online со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

По данным надзорного органа, задержанный планировал «исламистско мотивированное нападение с взрывоопасными веществами в Германии». «Он уже подготовил все условия для атаки», — сказано в сообщении. При этом членство Ямена в террористической организации не установлено.

19-летний мужчина был арестован ранним утром 31 октября спецподразделениями федеральной полиции. Кроме того, правоохранители обыскали квартиру подозреваемого и «других лиц, вызвавших подозрения». Ямен, согласно версии прокуратуры, принял решение о проведении атаки не позднее июля 2017 года; его целью было «убийство и ранение как можно большего количества людей», для чего молодой человек закупал компоненты и химикаты для создания взрывного устройства.

Ранее в Германии арестовали двоих сотрудников фирмы, обслуживающей рок-фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге по подозрению в подготовке теракта на территории страны. Как сообщало издание Die Welt, двое мужчин пронесли на фестиваль подозрительный предмет, один из подозреваемых был исламистом.