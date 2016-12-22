Пьяный угонщик теплохода на Москве-реке получил два года колонии

Московский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима рулевого Евгения Лело, который летом угнал теплоход на Москве-реке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Лело признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ (угон судна водного транспорта).
В конце июля Лело в состоянии алкогольного опьянения угнал двухпалубный теплоход «Егорий» вместимостью 60 человек. По данным следствия, он проследовал до причала «Кленовый бульвар», где навалился на другой теплоход — «Сильвестр».
Угнанный теплоход, согласно информации телеканала РЕН ТВ, получил незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал, кроме угонщика, который разбил нос. В тот же день он был задержан.