В летевший из Антальи в Москву самолет ударила молния

В Турции в самолет, совершавший рейс Анталья — Москва, при взлете попала молния. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.​

«Инцидент произошел во время взлета в аэропорту вылета — в Анталье. Посадка воздушного судна в аэропорту Домодедово прошла благополучно», — сообщил собеседник. На вопрос РБК, о какой авиакомпании идет речь, в пресс-службе сообщили, что в настоящее время есть информация только о типе воздушного судна — это А320.

В середине июля молния попала в самолет, летевший из Стамбула в Москву. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел сразу после взлета лайнера в воздушном пространстве Турции, однако это не помешало самолету продолжить путь и успешно приземлиться в аэропорту Шереметьево.



