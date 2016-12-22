Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией

Половина россиян (50%) полагает, что главной проблемой, на которую должна быть направлена социальная реклама, является наркомания, а 49% опрошенных считают, что бороться такими методами стоит с насилием в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в РБК.

«Главной проблемной темой, на борьбу с которой должна быть направлена социальная реклама, как несколько лет назад, так и сегодня для россиян остается наркомания», — отмечают социологи. Так, в 2011 году 68% опрошенных россиян также отметили борьбу с наркоманией как первоочередную цель для социальной рекламы.

При этом для граждан со временем стала более значимой проблема насилия в семье: если шесть лет назад эту тему для социальных роликов упоминали 34% респондентов, то сейчас — 49%. Также опрошенные заявили, что социальная реклама должна призывать к ответственному поведению на дорогах (39%), бороться с алкоголизмом (34%) и коррупцией (27%). ​

Социологи отмечают, что 80% россиян согласны с тем, что социальная реклама необходима, поскольку обращается к важным общественным проблемам и вопросам безопасности. Как отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, россияне достаточно четко разделяют для себя коммерческую рекламу товаров и социальную рекламу. «Хотя многие россияне не обращают внимания на соцрекламу, они уверены, что такая агитация нужна, полезна и эффективна», — пояснил Леконцев.

Одновременно с этим социологи отмечают, что более трети респондентов (36%) признались, что впервые слышат о таком понятии.