Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 58,03 EUR Нал. 68,18 67,57 USD Бирж. 58,31 +0,33 EUR Бирж. 67,83 +0,29 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6203,20 +83,31 ММВБ 2075,75 +0,51% РТС 1121,48 -0,23% Brent 60,45 -0,69% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7489,74 +0,03%
Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией
Лента новостей
Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года 14:39, Политика Путин встретится с аятоллой Хаменеи в Иране 14:18, Политика Кремль рассказал о собирающих биоматериал россиян эмиссарах 14:04, Общество На Киевском вокзале эвакуировали зал ожидания из-за угрозы взрыва 14:00, Общество В Подмосковье найдено захоронение собак 13:57, Общество Лавров прокомментировал арест экс-главы штаба Трампа 13:47, Политика Кремль заявил о надежде на мудрость в деле о связях Трампа с Россией 13:46, Политика Суд не дал Басте оспорить приговор за оскорбление Децла 13:44, Общество Власти Москвы повысили пенсии и пособия 13:41, Общество В ФРГ задержали 19-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта 13:41, Общество Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией 13:34, Общество В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия» 13:30, Финансы ЦБ рассказал о недоверии россиян данным о низкой инфляции 13:05, Экономика В штабе Собчак назвали причины увольнения политтехнолога Ситникова 13:04, Политика Акции «РуссНефти» и «Интеко» передали под управление ЦБ 12:53, Финансы Пьяный угонщик теплохода на Москве-реке получил два года колонии 12:50, Общество Украинская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве Амины Окуевой 12:41, Общество Сколько будет стоить перевозка в полувагоне в 2018 году? 12:40, Пресс-релизы В летевший из Антальи в Москву самолет ударила молния 12:38, Общество В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича 12:32, Политика АвтоВАЗ рассказал о новых модификациях Lada Vesta 12:29, Авто Игрок сборной России покинет НХЛ после отказа сыграть за фарм-клуб 12:27, Спорт Лавров назвал санкции «бессмысленным занятием» 12:05, Политика МВД раскрыло дело о похищении хакерами 60 млн руб. 11:48, Общество Кудрин призвал Россию отказаться от национального эгоизма 11:46, Экономика На Байкале погибли более 130 нерп 11:43, Общество
Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией
Общество, 13:34
0
Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией

Половина россиян (50%) полагает, что главной проблемой, на которую должна быть направлена социальная реклама, является наркомания, а 49% опрошенных считают, что бороться такими методами стоит с насилием в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в РБК.

«Главной проблемной темой, на борьбу с которой должна быть направлена социальная реклама, как несколько лет назад, так и сегодня для россиян остается наркомания», — отмечают социологи. Так, в 2011 году 68% опрошенных россиян также отметили борьбу с наркоманией как первоочередную цель для социальной рекламы.

При этом для граждан со временем стала более значимой проблема насилия в семье: если шесть лет назад эту тему для социальных роликов упоминали 34% респондентов, то сейчас — 49%. Также опрошенные заявили, что социальная реклама должна призывать к ответственному поведению на дорогах (39%), бороться с алкоголизмом (34%) и коррупцией (27%). ​

Социологи отмечают, что 80% россиян согласны с тем, что социальная реклама необходима, поскольку обращается к важным общественным проблемам и вопросам безопасности. Как отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, россияне достаточно четко разделяют для себя коммерческую рекламу товаров и социальную рекламу. «Хотя многие россияне не обращают внимания на соцрекламу, они уверены, что такая агитация нужна, полезна и эффективна», — пояснил Леконцев.

Одновременно с этим социологи отмечают, что более трети респондентов (36%) признались, что впервые слышат о таком понятии.

Теги: ВЦИОМ , наркомания , алкоголизм , опрос ВЦИОМа , социальная реклама
Главное
Акции «РуссНефти» и «Интеко» передали под управление ЦБ Финансы
Материалы по теме
Более 90% россиян заявили о нежелании праздновать Хеллоуин Общество
Менее половины россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР Политика
Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку