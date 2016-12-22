В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича

В Минске задержали главу ​Белорусского национального конгресса (БНК) Николая Статкевича. Об этом в Facebook сообщает его супруга Марина Адамович.

Как уточняет портал «Хартия 97», Статкевича задержали на перекрестке улиц Кальварийская и Тимирязева. Автомобиль со Статкевичем и его женой остановили сотрудники ГАИ, потом туда подъехал микроавтобус. «Оттуда выскочили омоновцы и схватили Статкевича. Куда его увезли — пока неизвестно», — заявил один из руководителей БНК Евгений Афнагель.

Как рассказала Адамович белорусскому отделению «Радио Свобода», Статкевич находится в изоляторе на улице Окрестина. По ее словам, оппозиционера задержали по «старому постановлению» от 8 сентября, согласно которому он уже отбыл пять суток ареста. Статкевич заявлял после освобождения, что в изоляторе его пытались заразить туберкулезом. После этого он получил повестку в суд за «несанкционированный пикет», которым было названо его интервью журналистам у изолятора.

В Минске 21 октября прошла оппозиционная акция — «Марш возмущенных белорусов 2.0». В числе митингующих был и Николай Статкевич. Участники акции прошли от Октябрьской площади до площади Независимости. Они остановились у здания МВД, где почтили минутой молчания жертв сталинских репрессий. Митингующие протестовали против дедовщины в армии, «декрета о тунеядцах» и призывали повысить благосостояние граждан.

Первый «Марш возмущенных белорусов», организованный Статкевичем, прошел в Минске в феврале. Тогда люди вышли на улицы против «декрета о тунеядцах».