Турчинов назвал убийство Амины Окуевой продолжением агрессии России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Россию в причастности к организации убийства Амины Окуевой, жены командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, обвинявшегося в 2012 году в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Враг должен ответить за убийство нашей сестры», — заявил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Окуева стала настоящим героем украинского народа, и ее убийство — это вызов, на который должен быть дан «жесткий и адекватный ответ».

30 октября автомобиль Осмаева и Окуевой был обстрелян на железнодорожном переезде в Киевской области. В результате Осмаев был ранен, а Окуева скончалась после ранения в голову.