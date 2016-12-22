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На Байкале погибли более 130 нерп
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На Байкале погибли более 130 нерп
Общество, 11:43
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На Байкале погибли более 130 нерп

На берегах озера Байкал в Иркутской области и в Бурятии обнаружили 132 мертвых нерпы, заявила представитель территориального Росприроднадзора Ирина Шушакова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. По результатам данных специалистов, данных об эпидемии тоже пока нет», — сказала Шушакова.

О массовой гибели нерп на Байкале стало известно 30 октября. После того как туристы сообщили в социальных сетях об обнаружении туш животных, специалисты Росрыболовства начали проверку. Тогда были найдены 30 мертвых нерп.

Животные, согласно сведениям «Сиб.фм», были найдены вдоль путей Кругобайкальской железной дороги. По информации правительства Иркутской области, обследование прилегающих к озеру территорий начали специалисты ветеринарной службы. Собранные пробы они передали на экспертизу в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока».

Байкальская нерпа обитает только на территории озера. Нерпа внесена в Красную книгу в перечень животных, «нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

Теги: гибель , Байкал , нерпы
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