В Магадане из-за сильного ветра не смогли приземлиться два самолета

В Магадане два самолета из Новосибирска и Хабаровска не смогли приземлиться из-за сильного ветра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора магаданского аэропорта Сергея Кулясова.
«В аэропорту Магадана сейчас ветер с порывами до 20 м/с. Экипажи самолетов авиакомпаний «Глобус» и «Аврора» посчитали такие условия опасными», — сообщил собеседник агентства.
Самолет авиакомпании «Аврора» из Хабаровска вернулся обратно в город отправления, самолет «Глобуса» из Новосибирска отправился в Якутск.
РБК направил запросы в авиакомпании «Аврора», «Глобус» и аэропорт Магадана.
30 октября региональный главк МЧС опубликовал экстренное сообщение, в котором синоптики предупредили о сильном снеге, а также усилении ветра.
В начале октября из-за сложных погодных условий самолет авиакомпании flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске. Воздушное судно направлялось из Дубая в Екатеринбург.