В пригороде Махачкалы из-за взрыва газа погибли два человека

При взрыве бытового газа в одноэтажном доме в поселке Новый Кяхулай в пригороде Махачкалы погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщает агентство «Дербент».

Кроме того, по информации агентства, еще два человека пострадали.

Погибший ребенок оказался под завалами дома. В сообщении ГУ МЧС по Дагестану говорится, что около 9:45 еще живого ребенка извлекли из-под завалов и отправили в больницу. С его родственниками работают психологи МЧС.

Взрыв, по информации республиканского главка МЧС, произошел утром 31 октября. Одноэтажный дом был частично разрушен, также в нем произошло возгорание.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в ликвидации последствий аварии принимают участие 62 человека и 17 единиц техники.

В середине октября в Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Садовый Славянского района края. Взрыв стал причиной пожара, который распространился на 80 кв. м. В результате происшествия пострадали два человека.