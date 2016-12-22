Медведев распорядился расширить порты «Кавказ» и «Тамань»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта «Кавказ» в Краснодарском крае. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что это сделано «в целях обеспечения приема дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов».

Необходимость этого объясняется строительством трассы «Таврида». Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов материалов.

Также премьер-министр «в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры» ​подписал распоряжение о расширении порта «Тамань».

В порту планируется построить терминалы по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн т/год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн т/год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн т/год.

Строительство федеральной трассы «Таврида» (Р260) началось в мае 2017 года. Ее протяженность составит 253 км. Автодорога соединит через Керченский мост Крым и Кубань.

