Акции «МегаФона» рухнули на 5% на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже цена акций «МегаФона» упала на 5% на фоне сообщения о продаже шведской телекоммуникационной компанией Telia своего пакета акций оператора Газпромбанку, следует из данных Московской биржи.

Предыдущая торговая сессия закрылась на отметке 570,9 руб. за акцию, а торги 31 октября после сообщения о сделке открылись на уровне 543,8 руб.

Однако в первые же минуты торгов цена акций стала повышаться, разрыв был быстро ликвидирован, и цена поднялась к уровню закрытия предыдущего дня, после чего вновь слегка​ отскочила вниз. По состоянию на 10:20 мск торги шли у отметки 568 руб. за акцию.

Сообщение о сделке было опубликовано на сайте Telia до открытия торгов. В нем говорилось, что шведская компания договорилась с Газпромбанком о продаже 19-процентного пакета акций «МегаФона» за 60,4 млрд руб. Гендиректор Telia Йохан Деннелинд объяснил, что сделка соответствует стратегии компании, которая решила сосредоточиться на рынках Северной Европы и Балтии.

Ранее, в начале октября, Telia сократила свое участие в «МегаФоне» с 25,2 до 19%.