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Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
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Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Общество, 10:41
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Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края обнаружили тело пропавшего несколько дней назад собирателя кедровых шишек. Предположительно, на него напал тигр, заявили в пресс-службе управления МВД по региону. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В лесу были найдены фрагменты тела со следами нападения хищника. Предполагается, что это тигр», — рассказали агентству в полиции.

Материалы дела были переданы следователям и в природоохранные ведомства. Сейчас принимается решение об отстреле тигра-людоеда.

Глава Бикинского района Сергей Королев подтвердил, что травмы погибшего свидетельствуют о нападении тигра, а не другого хищника.

В январе 2016 года в Приморье амурский тигр ранил выстрелившего в него охотника. Хищник случайно попал в район охотничьего хозяйства, где велся отстрел копытных. После того как мужчина выстрелил в тигра, животное напало на него и нанесло тяжелые травмы.
 

Теги: нападение , тигр , Хабаровский край , собиратель шишек
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