В результате стрельбы в университете Юты погиб один человек
Общество, 10:06
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В результате стрельбы в университете Юты погиб один человек
В кампусе Университета Юты в городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, погиб один человек. Об этом сообщает полиция города в Twitter.
Отмечается, что подозреваемый пока не задержан.
По предварительным данным полиции, личность стрелка установлена. Им оказался 24-летний Остин Бутен. «Он вооружен и опасен», — говорится в сообщении.
Служба транспорта Юты сообщает, что из-за полицейских мероприятий по поимке стрелявшего автобусы в районе университета ходить не будут.
25 октября два человека погибли во время стрельбы на территории Университета Грэмблинга в Луизиане. Студент расстрелял двух 23-летних учащихся. Причиной инцидента названа ссора. Стрелявший скрылся с места преступления.