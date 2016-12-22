В Японии полиция обнаружила в квартире останки девяти человек

В Японии в одной из квартир в городе Дзама к югу от Токио обнаружены расчлененные останки девяти человек, сообщает Mainichi со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция уже арестовала подозреваемого в причастности к этому делу.

К обнаружению останков привели поиски молодой женщины, пропавшей в округе еще 24 октября. 30 октября полиция обнаружила возле входа в квартиру головы двух женщин, одна из которых, как предполагается, принадлежит 23-летней пропавшей девушке. Останки других восьми человек, найденных в доме, пока не удалось идентифицировать. Фрагменты тел хранились в нескольких холодильниках.

До своего исчезновения, отмечает издание, женщина опубликовала в социальных сетях сообщение с текстом «Я ищу кого-то, кто умрет вместе со мной». По данным полиции, с подозреваемым женщина также познакомила в Интернете.

Накануне, 30 октября, датский изобретатель и создатель самодельной подлодки «Наутилус» Петер Мадсен, признался в том, что именно он расчленил тело шведской журналистки Ким Валль. Журналистка пропала во время выхода в море вместе с Мадсеном. Позднее ее тело было обнаружено на побережье.