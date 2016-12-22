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На северо-востоке США 1,5 млн домов остались без света из-за шторма
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На северо-востоке США 1,5 млн домов остались без света из-за шторма
Общество, 06:57
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На северо-востоке США 1,5 млн домов остались без света из-за шторма

Шторм, обрушившийся на северо-восток США, оставил без света 1,5 млн домов и предприятий, сообщает Fox News. Сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких штатах и привел к нарушениям к перебоям в движении поездов.

Основной удар стихии ощутили штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд. Порывы ветра повалили деревья и разрушили линии электропередач. В штате Мэн оказались обесточены почти 500 тыс. потребителей электричества, в Нью-Гэмпшире — 200 тыс. Местные власти предупреждают, что восстановление электроснабжения может занять от нескольких дней до недели.

Из-за поваленных на провода деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение с Бостоном. Дожди в ряде штатов вызвали локальные наводнения.

Тропический шторм «Филипп» сформировался на прошлой неделе у берегов Кубы. Позднее он достиг США и продолжает движение на северо-восток.

Теги: США , шторм , электричество
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