Магнитуда землетрясения у Новой Каледонии составила 6,8

В Тихом океане у берегов острова Новая Каледония произошло мощное землетрясение, свидетельствуют данные Геологической службы США. Его магнитуда составила 6,8.

Толчки были зафиксированы в 126 километрах от города Тадин. Глубина очага землетрясения превысила 16 км. Согласно данным американского центра предупреждения цунами, угроза цунами в регионе не объявлялась.

В сентябре землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике привело к масштабным жертвам и разрушениям. Наибольшее число погибших оказалось в столице страны Мехико. Число жерт подземных толчков превысило 360 человек.