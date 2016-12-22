Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,79 EUR Нал. 67,77 67,23 USD Бирж. 57,97 -0,09 EUR Бирж. 67,54 +0,13 USD ЦБ. 57,87 -0,21 EUR ЦБ. 67,22 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6124,86 +4,97 ММВБ 2065,25 -0,17% РТС 1124,05 +0,49% Brent 60,49 -0,62% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7487,81 -0,23%
Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти
Лента новостей
СМИ узнали о забастовке адвокатов в нескольких регионах России 05:03, Общество Тиллерсон пообещал оставить американских солдат в Ираке до победы над ИГ 04:06, Политика Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией 03:28, Политика Глава лоббировавшей интересы Сбербанка в США компании ушел в отставку 03:24, Политика Вице-премьер Чечни рассказал об уходе тренера «Ахмата» в отставку 03:06, Общество Осмаев рассказал об обстоятельствах покушения под Киевом 02:44, Политика Ассанж обдумывал возможность получения убежища в посольстве России 02:22, Политика Волкер отверг участие ДНР и ЛНР в введении миротворцев в Донбасс 02:14, Политика Федерация назвала два варианта развития скандала с российскими лыжниками 01:40, Общество Путин повысил штрафы для водителей за отказ пропустить пешехода 01:35, Общество Российское оружие под прицелом: 10 вопросов о новых санкциях США 00:48, Экономика После приземления ракеты Falcon 9 произошло возгорание 00:43, Технологии и медиа МВД объявило план «Сирена» после ранения готовившего покушение на Путина 00:11, Политика АСВ получит долю в «ФК Открытие» в счет долга 00:00, Финансы Netflix после скандала заявил о завершении сериала «Карточный домик» 30 окт, 23:53, Общество СМИ узнали о планах Пучдемона сформировать «правительство в изгнании» 30 окт, 23:38, Политика Спецназ США захватил в Ливии организатора убийства американского посла 30 окт, 23:18, Политика Побег от независимости: как Каталония отказалась сопротивляться Мадриду 30 окт, 23:03, Политика «Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате 30 окт, 22:57, Технологии и медиа Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех 30 окт, 22:55, Общество Белый дом рассказал о роли Пападопулоса в избирательной кампании Трампа 30 окт, 22:52, Политика Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве. Фотогалерея 30 окт, 22:42, Фотогалерея  Минюст сообщил об отказе ЕСПЧ рассматривать 14 жалоб против России 30 окт, 22:42, Политика Под Киевом убили жену готовившего покушение на Путина россиянина 30 окт, 22:24, Общество Появилось видео испытаний седана проекта «Кортеж» 30 окт, 22:09, Технологии и медиа Два человека погибли в результате ДТП с фурой под Саратовом 30 окт, 22:06, Общество Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов 30 окт, 22:02, Общество Китай наш: как российские предприниматели пробиваются в Поднебесную 30 окт, 21:56, Свое дело
Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти
Общество, 05:11
0
Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

Число погибших в результате аварии, произошедшей на трассе под Саратовом увеличилось до пяти человек, все они граждане Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева.

Один из пострадавших скончался уже в больнице. «Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии», рассказал Вагаев. По его словам, сегодня в больницу должны прибыть врачи санавиации, которые осмотрят пострадавших и дадут рекомендации по их лечению.

Авария произошла накануне вечером, 30 октября, на 559 км трассы Саратов — Нижний Новгород. Микроавтобус, в котором ехали граждане Таджикистана, столкнулся с КамАзом. Как сообщили в МВД, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу микроавтобусу.

Теги: ДТП , Саратов
Главное
Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы Политика
Материалы по теме
Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех Общество
Два человека погибли в результате ДТП с фурой под Саратовом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку