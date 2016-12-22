Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

Число погибших в результате аварии, произошедшей на трассе под Саратовом увеличилось до пяти человек, все они граждане Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева.

Один из пострадавших скончался уже в больнице. «Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии», рассказал Вагаев. По его словам, сегодня в больницу должны прибыть врачи санавиации, которые осмотрят пострадавших и дадут рекомендации по их лечению.

Авария произошла накануне вечером, 30 октября, на 559 км трассы Саратов — Нижний Новгород. Микроавтобус, в котором ехали граждане Таджикистана, столкнулся с КамАзом. Как сообщили в МВД, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу микроавтобусу.