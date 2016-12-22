Вице-премьер Чечни рассказал об уходе тренера «Ахмата» в отставку

Вице-премьер Чечни и президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Дудов в своем Instagram сообщил, что тренер команды, Олег Кононов, ушел в отставку по собственному желанию. Это случилось после того, как «Ахмат» сыграл в ничью с «Анжи».

«К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята», — рассказал Даудов.

https://www.instagram.com/p/Ba4vOo3hjnR/?hl=ru&taken-by=lord_095

Он поблагодарил Кононова за его работу, отметив, что тренер «интеллигентный, высшей степени порядочный человек». «Ну, а назначения и отставки — неотъемлемая часть футбола», — добавил он.

По его словам, временно исполнять обязанности тренера команды будет старший тренер Михаил Галактионов.

Олег Кононов стал тренером клуба «Ахмат», названного в честь первого президента Чечни и отца Рамзана Кадырова, летом 2017 года. Контракт был рассчитан на три года. Во время руководства Кононова команда добилась пяти побед, три раза сыграла в ничью и проиграла семь матчей. Последнюю игру с «Анжи» клуб провел со счетом 1:1.