СМИ узнали о планах Пучдемона сформировать «правительство в изгнании»

Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, планирует сформировать правительство региона в изгнании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из каталонских чиновников.

Агентство отмечает, что часть лидеров каталонского сепаратизма останется в регионе для того, чтобы принять участие в выборах, которые власти в Мадриде назначили на 21 декабря. Сам Пучдемон скрылся в Бельгии после того, как стало известно, что в Испании ему грозит тюремное заключение. Bloomberg не уточняет, кто в этом случае может войти в каталонское правительство в изгнании.

В то же время ряд сторонников независимости региона высказывают недовольство поступком Пучдемона, который ранее заявлял о готовности отправиться в тюрьму за свои убеждения. Это может привести к расколу в рядах сепаратистов и их серьезному ослаблению. Как отмечает Bloomberg, некоторые из участников движения за независимость Каталонии заявили, что они чувствуют себя преданными Пучдемоном.

«Поразительно видеть, как Пучдемон отправился в Бельгию без каких-либо попыток сопротивления. [Премьер Испании] Рахой разрушил стратегию сторонников независимости и теперь он вынуждены в кратчайшие сроки вновь искать кандидатов на лидерство и возвращаться в повестку дня, в то время, как сторонники единства Испании сильны, как никогда», — прокомментировал ситуацию испанский политолог Пабло Симон.

Информацию о том, что Карлес Пучдемон находится в Бельгии ранее подтвердил бельгийский адвокат Пол Бекер, заявивший. что он представляет интересы каталонского лидера. По его словам, во вторник, 31 октября Пучдемон намерен выступить с заявлением. Ранее Бекер, по данным бельгийского издания, DeMorgen, занимался отстаиванием интересов активиста Революционной народно-освободительной партии-фронта Фехрие Эрдаля. В Турции эта партия, поддерживающая связь с курдскими сепаратистами, признана террористической. Кроме того, Бекер помогал активистам национального движения басков, которые также выступают за независимость от Испании. Сам Бекер, как сообщает издание, связал тот факт, что Пучдемон обратился к нему, именно с тем, у него есть опыт защиты испанских сепаратистов.

О том, что Пучдемон может обратиться к Бельгии для получения политического убежища 29 октября заявил бельгийский госсекретарь по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен. Позднее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель опроверг слова своего подчиненного, заявив, что этот вопрос «не входит в повестку дня». Тем не менее, 30 октября стало известно, что Пучдемон все же направился в Бельгию.