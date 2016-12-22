Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех

Число жертв аварии, произошедшей под Саратовом, возросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД региона.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи раненых. В полиции подтвердили, что при аварии столкнулись КамАЗ и микроавтобус. ДТП произошло на 559 км трассы Саратов — Нижний Новгород. По данным МВД, все погибшие и пострадавшие — граждане Таджикистана. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что грузовик не уступил дорогу микроавтобусу, несмотря на то, что он имел право преимущественного проезда.

Как стало известно ранее, на место аварии выехал вице-губернатор Саратовской области Денис Фадеев и начальник регионального МВД. Районная больница приведена в режим повышенной готовности.