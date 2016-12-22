Два человека погибли в результате ДТП с фурой под Саратовом
Общество, 22:06
0
Два человека погибли в результате ДТП с фурой под Саратовом
Под Саратовом в результате ДТП микроавтобуса с фурой погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-губернатор области Денис Фадеев.
«Доставляются первые пострадавшие, районная больница приведена в режим повышенной готовности, вызваны врачи для оказания первой медицинской помощи», — заявил Фадеев. Он отметил, что выехал на место аварии вместе с начальником регионального МВД.