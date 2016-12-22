Юристы Елены Летучей занялись расторжением контракта ведущей с «Пятницей»

Ведущая и продюсер программы «Ревизорро» Елена Летучая заявила, что ее юристы уже занимаются расторжением договора с телеканалом «Пятница». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ведущая также подтвердила, что переходит на «Первый канал» и отметила, что «очень рада» этому предложению.

«Первый канал поддержал мой проект, который очень важен для меня и будет важен для всех жителей страны. Посредством своей профессии я хочу помогать людям», — заявила Летучая. «Я удивлена нападкам телеканала «Пятница», ведь я уже год не являюсь лицом канала, мне не поступало никаких предложений», — отметила ведущая.

Ранее 30 октября источник РБК сообщил, что Летучая перейдет с канала «Пятница» на «Первый канал». Однако генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия заявил, что Летучая заключила агентский контракт с телеканалом до 2019 года. По его словам, в документе прописано, что Летучая не может вести переговоры с другими работодателями.

«В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», — отметил Картозия. «Документ известный, Елена о его существовании знает, поскольку ставила на нем подпись», — добавил гендиректор телеканала. Он подчеркнул, что последние проекты с Летучей имели низкие рейтинги, добавив, что «мы все чаще в последнее время могли видеть Елену на разных мероприятиях светского характера в ее Instagram».

По словам Картозии, имя нового ведущего «Ревизорро» будет объявлено в ближайшие две недели. «Это будет человек молодой, неравнодушный, не гнушающийся тем, что надо ехать в отдаленные города России», — подчеркнул он.