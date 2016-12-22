Глава МИД Украины выступил против сравнения Крыма и Каталонии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нельзя проводить параллели между присоединением Крыма к России и объявлением Каталонией независимости от Испании. Об этом министр заявил на пресс-конференции с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», — сказал Климкин.

«Но в смысле попыток России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ее ослабить, у нас действительно есть совместные вызовы», — отметил министр иностранных дел Украины.

Его испанский коллега отметил, что конфликты в Каталонии, Крыму и Донбассе угрожают территориальной целостности государств. «Эти вопросы в некотором роде схожи: и там и там есть угроза территориальной целостности наших государств. В этом плане наши позиции солидарны в отношении друг друга», — заявил Дастис.

Видео: La Vanguardia / YouTube

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за независимость от Испании. В ответ премьер-министр королевства Мариано Рахой уволил главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустил региональное правительство. На место Пучдемона была назначена вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Крым присоединили к России в марте 2014 года после проведения референдума. Украина и страны Запада не признали итогов референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией.