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Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов
Общество, 22:02
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Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Вице-премьер Ольга Голодец призвала не игнорировать появление «параллельно формирующегося русского языка», который формируют рэп-баттлы. Об этом она заявила на заседании совета по русскому языку, сообщает ТАСС.

«Нельзя в школе учить «Грозу», а вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он не так поставил запятую», — отметила вице-премьер.

Голодец призналась, что сама «не понимает о чем речь» в текстах рэперов, и ей «нужно вникать, чтобы понять». Однако, по ее словам, молодежь все понимает с ходу.

«У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются», — уверена она.

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В середине октября министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России уделяют слишком большое внимание рэп-баттлам. Он подчеркнул, что они не могут считаться новым явлением русской культуры.

В августе состоялся один из самых громких рэп-баттлов, в котором приняли участие Гнойный и Oxxxymiron. Запись поединка на YouTube набрала более 25 млн просмотров. Роскомнадзор оштрафовал опубликовавшие запись рэп-баттла СМИ, так как в видео употреблялась нецензурная лексика.

В октябре в США в рамках турнира WorldDomination VII прошел рэп-баттл между американским рэпером Dizaster’ом и Oxxxymiron’ом


 

Теги: Ольга Голодец , учителя , Школа , рэп-баттлы
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