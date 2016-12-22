На Украине предложили «декоммунизировать» береты десантников

Командование высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложило сменить цвет беретов десантников с голубого на бордовый. Об этом говорится в сообщении командования на странице в Facebook.

«Предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», — указывается в сообщении.

В командовании отметили, что мировые армии признают темно-бордовый как «международный общепринятый цвет берета десантных подразделений». В сообщении отмечается, что бордовые береты используются в 59 армиях мира, среди них — 19 стран-членов НАТО.

В то же время десантники лишь семи стран мира носят голубые береты. Это Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Украина. Кроме того, в Болгарии голубые береты носят бойцы подразделения специальных сил.

Также командование предложило ввести новый знак для берета. Вместо герба Украины предлагают использовать купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком по центру.

Приказ о введении голубых беретов для советских десантников был принят в июле 1969 года. Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года.

В начале июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ о декоммунизации погон военных, с них убрали советские звезды. Об этом на своей странице в Facebook сообщал советник Порошенко Юрий Бирюков. По данным издания Gazeta.ua, за основу новых знаков различия для погон взяли форму сечевых стрельцов и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

В рамках декоммунизации на Украине было демонтировано 2389 памятников, включая 1320 — Ленину. Также были переименованы 32 города и 955 населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц, которые носили имена государственных советских деятелей.