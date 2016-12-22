Авиакомпания Finnair сообщила о планах взвешивать пассажиров до вылета

Финская авиакомпания Finnair в ближайшие дни начнет взвешивать пассажиров в аэропортах до вылета. Об этом сообщает агентство Yle.

Таким образом компания хочет получать данные об общем весе пассажиров и их ручной клади. Взвешивание будет проводиться на добровольной основе. На первом этапе процедуру пройдут 150 пассажиров. Полученную информацию будут анонимно вносить в базу данных, вес пассажира будет сообщаться только ему. В базу данных внесут общий вес, возраст, пол, цель поездки, класс путешествия и вес багажа.

При помощи этого авиакомпания намерена оптимизировать загрузки и заправки авиалайнеров. В настоящий момент Finnair пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 года.

«Летом и зимой вес отличается, ведь зимой люди носят зимние куртки, обувь и другую одежду. Также отличается вес багажа деловых путешественников и туристов», — заявил директор по связям с общественностью Finnair Пайвит Талквист.