В Петербурге осудили отдавшую сайентологам 130 млн руб. дольщиков женщину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима главу строительной компании «Олимп» Екатерину Заборских, обвиняемую в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Женщина была взята под стражу в зале суда.

По данным «Фонтанки», Заборских является членом «Сайентологической церкви Петербурга».

Заборских признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших», — говорится в сообщении. Общая сумма исков составила 133,1 млн руб. Также с обвиняемой взыскали процессуальные издержки в размере 637,3 тыс. руб.

Как уточняет «РИА Новости», Заборских перевела в религиозную организацию «Сайентологическая церковь Москвы» более 130 млн руб., которые она собрала у дольщиков.

Как отмечает «Фонтанка», процесс против Заборских длился с весны 2016 года.

По данным издания, ее также обвиняют в хищении более 33 млн руб. под видом продажи несуществующих квартир​. 4 октября Смольнинский суд принял к производству уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Отмечается, что с 2012 по 2015 год Заборских «самостоятельно или через доверенных лиц заключила 29 договоров о предоставлении жилья». При этом, как пишет «Фонтанка», у представляемых ею юридических лиц не было разрешения на строительство и право собственности на земельные участки. Взносы покупателей, по данным издания, составляли от 400 тыс. до 3 млн руб.​

В объединенной пресс-службе также сообщили, что 30 октября дело было направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга из Смольнинского районного суда города.