Аксенов сообщил о прокурорской проверке Госстройнадзора Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку деятельности региональной Службы государственного строительного надзора (Госстройнадзора). Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с зампредседателя Совета министров Крыма Виталием Нахлупиным, говорится в сообщении на сайте правительства Крыма.

По итогам проверки также было поручено уволить первого заместителя начальника службы Константина Ищенко и и.о. заведующего южным отделом ведомства Александра Макарова. Кроме того, Аксенов встретился с новым начальником Госстройнадзора Мариной Сергеевой. По словам главы Крыма, работа службы при предыдущем руководстве «зарекомендовала себя с негативной стороны».

«Сегодня мы боремся с проблемами, которые нам доставила служба, на протяжении трех лет вводя в эксплуатацию объекты, которые вводить было нельзя», — подчеркнул глава Крыма. В пример он привел постройку гостиницы «в трех метрах от моря».

Экс-глава Госстройнадзора Сергей Тимощенко был уволен еще в феврале 2017 года «за созерцание незаконного строительства». Об этом сообщало агентство «Крыминформ». «Этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», — пояснил Аксенов.