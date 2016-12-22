Путин усомнился в преследовании Серебренникова «за политическую позицию»

Президент России Владимир Путин считает, что дело режиссера Кирилла Серебренникова не связано с его политической позицией. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Он [Серебренников] что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал Путин. По его словам, «кто только на меня с этим [делом] не выходил».

«Давайте будем относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся», — подчеркнул Путин.

Басманный суд Москвы 17 октября продлил на три месяца меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» — Серебренникову, бывшему гендиректору студии Юрию Итину, бывшему главному бухгалтеру компании Нине Масляевой и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Все они, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом. Также полиция объявила в розыск и заочно арестовала еще одну фигурантку дела, продюсера Екатерину Воронову.

По версии следствия, Серебренников в 2011 году создал проект «Платформа» для развития современного искусства и «Седьмую студию» для реализации проекта. В 2011–2014 годах Минкультуры выделило проекту более 214 млн руб. По версии следствия, фигуранты дела похитили 68 млн руб.