Путин прокомментировал нападение на Фельгенгауэр

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции «Эхо Москвы» «больным человеком». Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека, которое показывает «Россия 24».

По словам главы государства, нападение на Фельгенгауэр не имело никакого политического подтекста. «Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — сказал Путин.

Он добавил, что «Эхо Москвы» работает «за государственные деньги» и «такого ни в одной стране мира нет».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через сутки после происшествия, 24 октября, назвал инцидент с Фельгенгауэр «действиями безумца».

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Злоумышленник проник через проходную, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. Потом он нашел Фельгенгауэр в гостевой комнате и нанес ей удар ножом в шею. Охрана задержала напавшего. Им оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. На допросе он мотивировал свой поступок тем, что Фельгенгауэр с помощью «телепатии» долгое время дистанционно «сексуально изводила его».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту инцидента по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 24 октября Борис Гриц был арестован решением Пресненского суда Москвы.