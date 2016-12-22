Путин заявил о «существенном» сокращении числа иноагентов среди НКО

Президент Владимир Путин заявил, что число иноагентов среди некоммерческих организаций (НКО) в России «существенно» сократилось. Об этом он рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

«Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций, их количество сократилось со 165 до 89, это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в РФ», — пояснил Путин. По словам главы государства, «в 2017 в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году». По мнению президента, это произошло благодаря изменению позиции самих НКО.

«Для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранных денег. И НКО достаточно активно идут именно по второму пути», — подчеркнул Путин. Он пояснил, что НКО отказываются от иностранного финансирования из-за того, что «сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России».

«За последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на развитие НКО направлено более 22 млрд рублей, а ежегодный объем финансирования вырос в семь раз», — заключил Путин.

В начале июля члены Совета Федерации предложили ужесточить законодательство в отношении НКО. Этот вопрос поручили Министерству юстиции, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре. По словам Генпрокурора Юрия Чайки, Минюст должен получить полномочия проводить внеплановые проверки НКО, которые подозревают в нарушении закона. Также он считает, что Минюст должен запрещать совместные программы российских некоммерческих и международных организаций, если они противоречат интересам государства.