Первый вице-премьер Игорь Шувалов прокомментировал изменения в правилах дорожного движения, подписанные 30 октября главой правительства Дмитрием Медведевым. Об этом Шувалов заявил на совещании у премьер-министра, передает корреспондент РБК.

В частности, Медведев подписал постановление об установке «вафельной разметки». По словам Шувалова, субъекты России смогут не только обозначать такие перекрестки желтым цветом, но и применять на них видеофиксацию. Он сообщил, что это нужно для того, чтобы «можно было потом эти материалы использовать в делах об административных правонарушениях».

«Когда выезжает на такой перекресток водитель, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, то должен заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затор», — добавил Шувалов.

Первый вице-премьер также прокомментировал изменения в правилах кругового движения.

«Что касается движения по кругу, то такая практика существует в мире, и в основном все страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — РБК) используют приоритет для тех, кто находится внутри кругового движения», — подчеркнул Шувалов. Согласно новому постановлению, преимущество в круговом движении получит тот автомобиль, который «движется по самому кругу». «Действительно, как вы сказали, в нашей стране не было единообразной практики, и из-за этого возникала определенная путаница, которая приводила к тяжелым последствиям», — обратился к Медведеву Шувалов.

Первый вице-премьер также подчеркнул, что по состоянию на 1 октября количество ДТП в России снизилось на 6,1%. Число погибших россиян также уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, за девять месяцев 2017 года почти на 20% снизилось число ДТП с участием пьяных водителей. Количество ДТП с участием детей уменьшилось всего лишь на 0,1%.

В заключение Шувалов сообщил, что есть еще ряд поправок, изменяющих ПДД, однако пока они не приняты Госдумой. В их число входит ответственность водителей за опасное вождение, наделение полномочиями по администрированию нарушений правил дорожного движения и введение залога за транспортное средство, если водитель был задержан за пьяную езду.

«Мы работаем с депутатами Государственной думы и рассчитываем, что такие законы будут приняты как можно быстрее. Они крайне необходимы для обеспечения безопасного поведения на дорогах», — заключил Шувалов.