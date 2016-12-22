МИД России возмутился осквернением памятника советским воинам в Софии

У МИД России «вызывает возмущение» осквернение памятника Советской Армии в столице Болгарии Софии. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Как следует из заявления МИД, на днях желтой краской были испачканы фигуры воинов на одном из монументов, а также оставлены «надписи оскорбительного содержания». «Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в центре Софии», — говорится в сообщении.

МИД в связи с «вопиющим» инцидентом внес «жесткое представление» в МИД Болгарии. «Рассчитываем, что официальные власти страны примут, наконец, действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала», — заключили в российском дипведомстве.

Памятник Советской Армии в Софии вандалы уже оскверняли в 2011 году — тогда они раскрасили скульптуры советских солдат как героев комиксов. В 2013 году неизвестные облили памятник краской в 45-ю годовщину подавления «Пражской весны».

Памятник Советской армии возведен в 1952-1954 годах в столице Болгарии Софии. В 1993 году местными властями была предпринята попытка сноса памятника, однако монумент уцелел, равно как и похожий памятник — «Алеша» в Пловдиве. Во время Болгарской операции в сентябре 1944 года болгарская армия перешла на сторону СССР, а немецкие войска практически без сопротивления покинули с страну и заняли позиции в Югославии. Поэтому потери Красной Армии во время боевых действий в Болгарии были наименьшими — не более 980 солдат и офицеров.