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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев достигла 90,8 млрд руб.
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев достигла 90,8 млрд руб.
Бизнес, 16:19
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев достигла 90,8 млрд руб.

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» составила 90,8 млрд руб. против убытка в 111,2 млрд руб. в 2016 году. Об этом говорится в промежуточной бухгалтерской отчетности на сайте компании.

Выручка «Сургутнефтегаза» увеличилась до 891,4 млрд руб., в 2016 году она составила 718,2 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась с 242,2 млрд руб. в 2016 году до 227,7 млрд руб. в 2017 году.

Прибыль от продаж также снизилась со 172,7 млрд руб. в 2016 году до 158,1 млрд руб. в 2017 году. Кредиторская задолженность компании в 2017 году уменьшилась на 10 млрд — до 86,6 млрд руб. по сравнению с 96,6 млрд руб. в 2016 году.

Уставной капитал «Сургутнефтегаза» по состоянию на 30 сентября 2017 года равнялся 43,5 млрд руб.

Теги: прибыль , «Сургутнефтегаз»
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