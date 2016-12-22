Суд озвучил обвинение устроившему стрельбу в Ивантеевке школьнику

В Басманном суде Москвы озвучили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве подростку, напавшему на учительницу и стрелявшему в одноклассников в школе №1 подмосковной Ивантеевки, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Царевой, ученику ивантеевской школы вменяются преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности) и ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением взрывчатых веществ).

Ученик девятого класса школы № 1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. 5 сентября во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и бросал взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок.

В тот же день управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 6 сентября школьника задержали, а СК дополнил уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также начал проверку охраны в школах. 7 сентября подростка доставили в суд, где он публично попросил извинения у пострадавших, а его родители заявили о готовности возместить ущерб. Басманный суд арестовал подростка до 5 ноября. 14 сентября школьнику, по словам его адвоката Виктора Запрудского, было предъявлено обвинение.

Согласно информации исполняющей обязанности директора школы №1 Ивантеевки, до инцидента подросток неоднократно посещал психолога. Обратиться к специалисту родителям ребенка посоветовали после того, как школьник в восьмом классе стал хуже учиться, начал носить подтяжки и высокие ботинки вместо школьной формы. После работы, проведенной с ним учащейся пятого курса психолого-педагогического университета, юноша «стал более общительным, лучше шел на контакт».