Суд озвучил обвинение устроившему стрельбу в Ивантеевке школьнику

В Басманном суде Москвы озвучили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве подростку, напавшему на учительницу и стрелявшему в одноклассников в школе №1 подмосковной Ивантеевки, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Царевой, ученику ивантеевской школы вменяются преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности) и ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением взрывчатых веществ).
Ученик девятого класса школы № 1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. 5 сентября во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и бросал взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок.
В тот же день управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 6 сентября школьника задержали, а СК дополнил уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также начал проверку охраны в школах. 7 сентября подростка доставили в суд, где он публично попросил извинения у пострадавших, а его родители заявили о готовности возместить ущерб. Басманный суд арестовал подростка до 5 ноября. 14 сентября школьнику, по словам его адвоката Виктора Запрудского, было предъявлено обвинение.
Согласно информации исполняющей обязанности директора школы №1 Ивантеевки, до инцидента подросток неоднократно посещал психолога. Обратиться к специалисту родителям ребенка посоветовали после того, как школьник в восьмом классе стал хуже учиться, начал носить подтяжки и высокие ботинки вместо школьной формы. После работы, проведенной с ним учащейся пятого курса психолого-педагогического университета, юноша «стал более общительным, лучше шел на контакт».
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.