Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить $11,8 млн британской JKX

Украина обязана выплатить $11,8 млн убытков британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc. по решению Высокого суда Лондона. Об этом говорится в сообщении на сайте JKX.

Помимо этого суд Лондона обязал Украину выплатить британской компании проценты и издержки в размере $300 тыс., а также компенсировать ей судебные издержки в размере £61,9 тыс. (чуть более $80 тыс.). Минюст Украины пообещал обжаловать решение Высокого суда Лондона.

«Мы удовлетворены решением Высокого суда, который признал преимущество нашей стороны. Мы надеемся, что теперь сможем достичь мировых соглашений по другим непогашенным судебным искам между JKX и Украиной», — приводятся слова и.о. директора британской компании Виктора Гладуна.

В феврале 2015 года компания JKX подала иск в суд против правительства Украины на более чем $250 млн. Компания заявила, что Киев нарушил двусторонний инвестиционный договор между правительством Британии и Украины. Как сообщало издание Lb.ua, Украина в марте 2017 года подала апелляцию на решение Международного арбитражного суда Лондона, который отклонил большинство требований JKX Oil & Gas и обязал страну выплатить JKX только $11,7 млн из более чем $250 млн.

Крупнейшими акционерами JKX Oil & Gas являются структуры украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Они владеют 27,5% британской компании, но не контролируют ее. Также 19,92% акций компании владеет российская инвестиционная группа Proxima Capital Group.

На Украине основным активом JKX является Полтавская газонефтяная компания. Она добывает углеводороды на Игнатьевском, Молчановском, Ново-Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском, Червоноярском и Восточном месторождениях в Полтавской области.