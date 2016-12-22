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СМИ сообщили об уголовном деле после покушений на мэра Светлогорска
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СМИ сообщили об уголовном деле после покушений на мэра Светлогорска
Политика, 15:39
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СМИ сообщили об уголовном деле после покушений на мэра Светлогорска

После сообщений о покушении на убийство главы администрации Светлогорского района Калининградской области Александра Ковальского возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По сообщениям СМИ, о покушении на убийство Ковальского возбуждено уголовное дело, ведется проверка», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 26 октября, Александр Ковальский заявил изданию «Клопс», что неизвестный выстрелил в него во дворе его дома. По его словам, нападение произошло в ночь на 22 октября на улице Коломенской. Глава администрации Светлогорского района рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера и попросили выйти на улицу для короткого разговора. «Я открыл калитку, вышел за ворота, и в меня выстрелили один раз. Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказал Ковальский.

По его словам, пуля попала ему в живот, после чего он потерял сознание и пролежал на улице около часа. После того как Ковальский очнулся, он вызвал знакомых врачей. По их словам, как рассказал чиновник, пуля не задела внутренние органы. «Я не стал писать заявление в полицию, не хочу это обсуждать. Это может плохо повлиять на мою деятельность», — отмечал Ковальский. Охраны и видеонаблюдения около дома главы администрации Светлогорского района нет, пишет издание.

На следующий день телеканал «Вести» в Калининграде заявил, что информация, которую изложил в разговоре с «Клопсом» Ковальский, не соответствует действительности. Следователи в ходе проверки данных о нападении, по информации телеканала, установили, что ​чиновник получил травму при падении на своем приусадебном участке на металлическую конструкцию. «На фотографии, которую нам удалось получить, пулевого ранения даже не видно», — пишут «Вести». По предварительной информации, как отмечает телеканал, во время падения Ковальский «находился в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Накануне, 29 октября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Александр Ковальский «по собственному желанию» покинет пост главы администрации Светлогорского района, сообщили калининградские «Вести».

Алиханов пояснил, что Ковальский увольняется по состоянию здоровья. Планировалось, что он уйдет в отставку 30 октября, отмечал телеканал. Александр Ковальский занимает пост руководителя Светлогорского района с 2013 года.

Теги: уголовное дело , мэр , Александр Ковальский , Светлогорск
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