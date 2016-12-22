В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство в Бутово

В Московской области задержан подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщается в пресс-релизе управления МВД по Московской области, поступившем в РБК.



Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около жилого дома комплекса Бутово-парк в Ленинском районе. На мужчину напал неизвестный, расстрелял его и скрылся. В результате пострадавший был госпитализирован.

С помощью видеозаписей с камер наблюдения и показаний очевидцев сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в покушении. Им оказался 31-летний житель Тамбовской области. Подозреваемый был задержан.

Как отмечается в сообщении подмосковного управления Следственного комитета, покушение в Бутово было совершено 28 октября. Целью был бизнесмен. Неизвестный два раза выстрелил в него из оружия, когда предприниматель проезжал мимо на машине. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (​покушение на преступление​), ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).