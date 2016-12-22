В США сгорели архивы компании Hewlett-Packard

В США в штате Калифорния в результате сильных лесных пожаров сгорели архив и корреспонденция компании Hewlett-Packard. Об этом сообщает издание Press Democrat.

Как отмечает издание, архив находился в городе Санта-Роза. Он состоял из документов Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарда, которые основали фирму в 1938 году в гараже в городе Пало-Алто. Архив сгорел 9 октября в результате лесных пожаров.

Огонь уничтожил более 100 коробок рукописей, корреспонденции и текстов речей Хьюлетта и Паккарда, которые были складированы в двух модульных зданиях. Они находились на территории головного офиса компании Keysight Technologies, которая специализируется на электронных вычислениях. Эта компания приобрела архив Хьюлетта и Паккарда в 2014 году. Документы основателей Hewlett-Packard в 2015 году были оценены в $2 млн.

Лесные пожары в Калифорнии в октябре 2017 года были самими смертоносными в истории штата. Их жертвами стали по меньшей мере 40 человек. В 1933 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 29 человек.