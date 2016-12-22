Электромонтер из Тамбова стал гроссмейстером ФИДЕ

Сотрудник «Тамбовэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центр»), электромонтер Николай Рябинин стал гроссмейстером Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматной композиции (составление шахматных задач и этюдов). Соответствующее решение было принято на 60-м Международном конгрессе по композиции в Дрездене, говорится на сайте ФИДЕ.

Кроме Рябинина звание гроссмейстера было присвоено Ричарду Бекеру (США), Вячеславу Пильченко (Россия) и Ладиславу Салай (Словения).

Как добавили в пресс-службе МРСК Центра, уроженец Тамбова Николай Рябинин занимается шахматами 35 лет. В 2004 году ему было присвоено звание международного мастера. Он является двукратным чемпионом России по составлению шахматных этюдов​, неоднократно выигрывал региональные и всероссийские чемпионаты. В альбомах ФИДЕ опубликованы 40 его работ. В том числе благодаря им Рябинин набрал необходимое количество баллов и стал международным гроссмейстером.

ФИДЕ учредило звание «международный гроссмейстер» в 1949 году. Оно присваивается пожизненно за успехи в международных соревнованиях.

В октябре 2017 года министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что обязательные уроки шахмат могут быть введены в программу начальной школы уже в 2018 году. О необходимости введения шахматных уроков в школе Васильева впервые заявила в августе.