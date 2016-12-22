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Росрыболовство начало проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале
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Росрыболовство начало проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале
Общество, 14:19
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Росрыболовство начало проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

Специалисты Росрыболовства начали проверку сообщений туристов о массовой гибели байкальских нерп на южном побережье озера. Об этом ТАСС сообщили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении ведомства.

По информации туристов, опубликованной в социальных сетях, были обнаружены около 30 мертвых нерп, на их тушах видны раны. Специалисты Росрыболовства выехали на место, где были найдены животные, и подтвердили факт массовой гибели. «Число погибших животных сейчас уточняется», — сказали в ведомстве.

Специалисты службы ветеринарии Иркутской области совместно с госучреждением «Заповедное Прибайкалье» обследовали территорию озера, говорится на сайте регионального правительства. «Для установления причин гибели патологические материалы были доставлены в Иркутск», — отмечается в сообщении. Их передали для проведения лабораторных исследований в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию и ФКУЗ НИИ Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока.

Теги: Байкал , Росрыболовство , нерпы
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