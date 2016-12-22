Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по спасению «ВИМ-Авиа»

Сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа» приостановлен, в дальнейшем он может быть как аннулирован, так и восстановлен, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

По словам главы Минтранса, возглавляемое им ведомство поручило Росавиации изучить предложенный потенциальным инвестором план оздоровления авиакомпании.

«Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», — сказал Соколов (цитата по ТАСС).

В конце октября сообщалось, что бывший управляющий директор инвестфонда TRG Aurora Борис Карлов предложил Минтрансу план по оздоровлению авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Источник РБК, близкий к авиакомпании, пояснил, что модель предполагает работу с девятью самолетами, из которых три борта находятся в собственности и еще шесть — в лизинге. Для регулярных перелетов выбираются три основных магистральных направления: Дальний Восток России, Китай и страны Средней Азии.

По этому плану за следующие два месяца предполагается завершить проработку и утвердить маршрутную карту авиакомпании, оптимизировать тарифы и численность персонала, достичь договоренностей с лизингодателями и кредиторами компании.

«ВИМ-Авиа» с 25 сентября прекратила выполнять все чартерные рейсы, ее совладельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании. По данным следствия, руководство «ВИМ-Авиа» заключало заведомо невыгодные договоры и выводило активы компании за рубеж.