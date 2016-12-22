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Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по спасению «ВИМ-Авиа»
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Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по спасению «ВИМ-Авиа»
Бизнес, 13:19
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Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по спасению «ВИМ-Авиа»

Сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа» приостановлен, в дальнейшем он может быть как аннулирован, так и восстановлен, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

По словам главы Минтранса, возглавляемое им ведомство поручило Росавиации изучить предложенный потенциальным инвестором план оздоровления авиакомпании.

«Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», — сказал Соколов (цитата по ТАСС).

В конце октября сообщалось, что бывший управляющий директор инвестфонда TRG Aurora Борис Карлов предложил Минтрансу план по оздоровлению авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Источник РБК, близкий к авиакомпании, пояснил, что модель предполагает работу с девятью самолетами, из которых три борта находятся в собственности и еще шесть — в лизинге. Для регулярных перелетов выбираются три основных магистральных направления: Дальний Восток России, Китай и страны Средней Азии.

По этому плану за следующие два месяца предполагается завершить проработку и утвердить маршрутную карту авиакомпании, оптимизировать тарифы и численность персонала, достичь договоренностей с лизингодателями и кредиторами компании.

«ВИМ-Авиа» с 25 сентября прекратила выполнять все чартерные рейсы, ее совладельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании. По данным следствия, руководство «ВИМ-Авиа» заключало заведомо невыгодные договоры и выводило активы компании за рубеж.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Теги: Росавиация , «ВИМ-Авиа»
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